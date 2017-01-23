Москва, 23 января, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Похолодание до минус 20 градусов Цельсия ожидается в Москве и Московской области на этой неделе. На некоторых территориях Подмосковья в четверг столбик термометра опустится ниже — 25 ° С, передаёт Первый канал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Уточняется, что похолодание наступит не сразу: первые два дня будет относительно тепло (до нуля), но пасмурно, возможны сильные порывы ветра. Холодать начнёт 25 января.

По данным синоптиков, похолодание долго не продлится: уже к выходным 28 — 29 января столбик термометра поднимется до нуля. В некоторых точках Москвы и Подмосковья ожидается до +3 ° С.