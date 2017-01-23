Вашингтон, 23 января, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Ученые-биологи из разных стран мира провели исследования, в ходе которых выяснили, какие именно животные помогают людям избавиться от различных заболеваний, и могут подтвердить эффективность нетрадиционной медицины. Об этом сообщает Planet Today.

NicHughes Пчелы

«В «Топ-5» животных-врачей вошли: лошади, коты, собаки, змеи и пчелы, — говорится в сообщении. — Благодаря проведенным экспериментам ученые смогли выяснить, в какой области эти животные наиболее эффективны».

Так, лошади помогают человеку справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и восстановиться после тяжелой травмы. Эти животные также помогают справиться с алкоголизмом и наркозависимостью.

Собаки благотворно влияют на укрепление сердечно-сосудистой системы, а также помогают выйти из депрессии и вернуться к жизни даже после серьезной трагедии. Кошки прекрасно справляются с неврозами, приводят в порядок нервную систему.

Змеи и пчелы также являются «врачами», пчелы производят мед, а змеи — яд, эти продукты применяют в медицине как средства борьбы со многими заболеваниями.