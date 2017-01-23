Калининград, 23 января, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Руководители ветеранских организаций Калининградской области высказались о неудовлетворительной работе калининградских школ с ветеранами Великой Отечественной войны. Критика прозвучала на совместном совещании общественных организаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Выползов ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Р. К. Комаровский в калининградской гимназии №32

«У директоров школ нет никакого разрешительного, указательного документа от вышестоящей организации, как организовывать эту работу, можно ли куда и в какое время приглашать ветеранов», — сказал председатель Калининградского городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Михаил Свиридов.

По его словам, «это делается самостоятельно директорами школа и патриотами-педагогами». «Вот от этого нормальной смычки ветеранов со школьниками нет. Есть школы, где ветераны вообще не бывали», — подчеркнул Свиридов.

В свою очередь, директор калининградской гимназии № 32 Виктория Белякова считает, что было бы неправильным «занормировать отношения с ветеранами». «Это дело совести и долг патриотизма», — сказала директор в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Мы давно сотрудничаем с организацией «Бессмертный полк», держим всех ветеранов, что называется, на карандаше, поздравляем их с праздниками и даём для них концерты, — продолжила директор. — Также на нашей базе мы проводили награждение ветеранов медалями к 70-летию Калининградской области. Двери нашей гимназии для них всегда открыты. Ни разу никому мы не отказали».

Виктория Белякова предположила, что жалобы на отсутствие неких разрешительных документов для работы с ветеранами могут быть «простой отговоркой для тех, кто не хочет работать».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в Калининградской области в настоящее время проживает чуть более 8 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Два года назад в регионе проживало 10,5 тысячи ветеранов.

В Калининградской области работают 186 школ (порядка 40% в сельской местности и 60% в городской). 1 сентября 2016 года в школы Калининградской области пошли более 100 тысяч детей, что на три тысячи больше, чем годом ранее.

Калининградская область является историческим местом беспримерного мужества солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Битва за Восточную Пруссию стала самым кровавым сражением 1945 года. В Восточно-Прусской стратегической военной наступательной операции, длившейся с 13 января по 25 апреля 1945 года, погибло 127 тыс. советских солдат и офицеров, более 458 тыс. воинов получили ранения.