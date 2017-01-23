«В Калининграде есть школы, где ветераны вообще не бывали»
Калининград, 23 января, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Руководители ветеранских организаций Калининградской области высказались о неудовлетворительной работе калининградских школ с ветеранами Великой Отечественной войны. Критика прозвучала на совместном совещании общественных организаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«У директоров школ нет никакого разрешительного, указательного документа от вышестоящей организации, как организовывать эту работу, можно ли куда и в какое время приглашать ветеранов», — сказал председатель Калининградского городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Михаил Свиридов.
По его словам, «это делается самостоятельно директорами школа и патриотами-педагогами». «Вот от этого нормальной смычки ветеранов со школьниками нет. Есть школы, где ветераны вообще не бывали», — подчеркнул Свиридов.
В свою очередь, директор калининградской гимназии № 32 Виктория Белякова считает, что было бы неправильным «занормировать отношения с ветеранами». «Это дело совести и долг патриотизма», — сказала директор в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
«Мы давно сотрудничаем с организацией «Бессмертный полк», держим всех ветеранов, что называется, на карандаше, поздравляем их с праздниками и даём для них концерты, — продолжила директор. — Также на нашей базе мы проводили награждение ветеранов медалями к 70-летию Калининградской области. Двери нашей гимназии для них всегда открыты. Ни разу никому мы не отказали».
Виктория Белякова предположила, что жалобы на отсутствие неких разрешительных документов для работы с ветеранами могут быть «простой отговоркой для тех, кто не хочет работать».
Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в Калининградской области в настоящее время проживает чуть более 8 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Два года назад в регионе проживало 10,5 тысячи ветеранов.
В Калининградской области работают 186 школ (порядка 40% в сельской местности и 60% в городской). 1 сентября 2016 года в школы Калининградской области пошли более 100 тысяч детей, что на три тысячи больше, чем годом ранее.
Калининградская область является историческим местом беспримерного мужества солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Битва за Восточную Пруссию стала самым кровавым сражением 1945 года. В Восточно-Прусской стратегической военной наступательной операции, длившейся с 13 января по 25 апреля 1945 года, погибло 127 тыс. советских солдат и офицеров, более 458 тыс. воинов получили ранения.