Вашингтон, 23 января, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Хакерская атака на один из аккаунтов газеты The New York Times в Twitter привела к информационному вбросу о якобы имеющихся планах России напасть на США, нанеся ракетный удар. Позже выяснилось, что публикация не соответствует действительности, сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакеры

«Срочная новость. Из заявления [президента России] Владимира Путина следует, что Россия нанесёт ракетный удар по Соединённым Штатам», — сообщил The New York Times в своём Twitter.

Через некоторое время сама газета опубликовала опровержение, уточнив, что аккаунт был взломан. Несоответствующие истине твиты были удалены.

Уточняется, что издание решило провести расследование. Определён предполагаемый источник атаки на аккаунт — хакеры из OurMine.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема хакерских атак активно обсуждается в США после минувших выборов американского президента. По данным американской разведки, которая не представила никаких доказательств, российское руководство при помощи кибервзломщиков добилось того, что выборы выиграл президент США Дональд Трамп.

В интервью телекомпании ВВС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не стояли за хакерскими атаками на ресурсы политических организаций США, если таковые вообще были. Российские электронные системы подвергаются сотням тысяч кибератак из-за рубежа, в том числе осуществляемым с территории США, Германии и Великобритании, буквально каждый день.