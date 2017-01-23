Москва, 23 января, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Слова кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, заявившего о невозможности сломать народ России экономическими санкциями, стоит услышать канцлеру Германии Ангеле Меркель и сенаторам США. Так прокомментировал высказывание Фийона председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Фийон: наивно полагать, что народ России можно согнуть с помощью санкций. Это надо сказать Меркель и охваченным манией санкций сенаторам США», — написал Пушков на своей странице в твиттере.

Ранее бывший премьер-министр Франции Фийон заявил, что Евросоюз допустил много ошибок по отношению к России, теперь же стоит восстановить отношения с Москвой. Он назвал Россию великой страной, к которой не стоит относиться легкомысленно. Вместе с тем, по его мнению, демократическая традиция в России, владеющей ядерным арсеналом, отсутствует. Намерение сломать российский народ санкциями Фийон назвал наивным.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, сенаторы США намерены блокировать снятие с России экономических ограничений. В ближайшее время в Сенат будет внесен законопроект, согласно которому решение президента Дональда Трампа о снятии или ослаблении санкций в отношении Москвы должно получить одобрение Конгресса. Как пояснил лидер демократического меньшинства в Конгрессе Чак Шумер, отмены санкций Вашингтоном Москва воспримет как карт-бланш на «всякие безобразия».

Председатель правительства России Дмитрий Медведев также призвал граждан не питать иллюзий по поводу возможной отмены санкций, а вместо этого поддержать аграриев, для которых сейчас сложились удачные условия.

Напомним, ухудшение отношений между Россией и Западом произошло на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сначала США и ЕС ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ, за этим последовали санкции в отношении целых секторов экономики страны. Ответом Москвы стало эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против России.

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