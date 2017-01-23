Берлин, 23 января, 2017, 07:12 — ИА Регнум.



Vk.com/rostovhandball Гандбол

В Германии в рамках третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ гандболистки «Ростов-Дона» одержали победу над «Битигхаймом». Итоговый счет на табло — 23:20 в пользу подопечных Фредерика Бужана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 23 января.

«Главной задачей на матч было максимально надежно сыграть в обороне. Думаю, нам это удалось. Чтобы побеждать в выездном еврокубковом матче, главное — не пропустить много голов. Поэтому мы тщательно работали над таким компонентом, как защита. Все игроки себя здорово проявили, команда сыграла агрессивно. Отличный матч провела наш вратарь Катрин Лунде. У нас было много возможностей для того, чтобы контратаковать, что очень важно», — отметил главный тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан.

Это вторая победа ростовчанок в еврокубке. Так, в первом матче группового этапа «Ростов-Дон» победил венгерский «Эрд» со счётом 27:24, во втором уступил норвежскому «Биасену» с результатом 24:29. И только неделю назад к команде присоединился наставник. Французский специалист возглавил тренерский штаб команды в конце 2016 года после того, как коллектив попрощался с датчанином Яном Лесли.

Впереди у донской дружины матчи в рамках российского чемпионата, а 28 января — ответный поединок с немками. На этот раз «Битигхайм» примет ростовский Дворец спорта.