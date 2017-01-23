Якутск, 23 января, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Житель города Алдан в Якутии устроил пальбу по машине «скорой помощи», приехавшей по вызову его жены. Врачей и полицию вызвали потому, что мужчина стал вести себя агрессивно и хвататься за ружьё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета республики.

klimkin Ружье

Читайте также: В Сети требуют покарать водителя, не пустившего «скорую» к больному

Когда «скорая» приехала, якутянин открыл окно своего дома, прицелился, и три раза выстрелил в сторону автомобиля, в котором находились фельдшер и водитель.

«Я решил поставить «санитарку» с тыльной стороны дома, чтобы было безопасно, но, к сожалению, не предполагал, что окна квартиры больного выходят и на задний двор. Мы сидели с фельдшером в машине, когда, вдруг, из распахнувшегося окна увидели целящегося в нас из автомата мужчину. Я успел крикнуть фельдшеру, чтобы она выпрыгнула из машины, перед тем, как услышал первый выстрел», — рассказал водитель машины «скорой помощи» Александр Долгов.

Фельдшер Алевтина послушалась его приказа и, выпрыгнув из машины, на корточках пошла в сторону движения кареты «скорой», укрываясь за ней от пуль. После серии выстрелов огонь по дебоширу открыли сотрудники полиции. Мужчина был ранен в плечо и живот, а затем госпитализирован. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

Читайте также: На Камчатке скорая не успела спасти умирающего из-за водителя иномарки

Медработники не пострадали, но, как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики, получили тяжёлую психологическую травму. Следственный комитет проводит процессуальную проверку. В действиях мужчины ищут состав преступления по статьям 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), 105 УК РФ (покушение на убийство) и 213 УК РФ (хулиганство).

В 2016 году в Якутии было зарегистрировано 3 нападения на сотрудников «скорой помощи»: медики получили травмы, спасая больных. Кроме того, 4 кареты скорой медицинской помощи попали в ДТП по вине участников дорожного движения, не предоставивших им преимущество.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января на Камчатке иномарка в одном из межквартальных проездов не пропустила машину «скорой помощи» к молодому человеку, которому стало плохо. Десять лишних минут, которые ушли на пререкания с пассажиром иномарки, не позволили врачам спасти человеку жизнь. История вызвала широкий общественный резонанс.