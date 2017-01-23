Киев, 23 января, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщают о продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении города Стаханов (новое название Кадиевка), который находится под контролем Луганской Народной Республики. Об этом сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН).

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

Телеканал утверждает, что украинские военные смогли продвинуться на 500 метров. Они взяли под контроль высоту в нейтральной зоне, которую ранее якобы удерживали ополченцы. При этом ТСН заявляет, что захват этой нейтральной территории не идет в разрез с минскими соглашениями.

Отмечается, что в операции украинских военных под названием «Сухуми» принимали участие три батальона. В числе них также были подразделения, которые состоят из добровольцев из Грузии.

Власти Луганской Народной Республики пока никак эту информацию не прокомментировали.

Отметим, что прежнее название города, о котором идет речь, Стаханов. Однако в результате декоммунизации, которая проводится на территории Украины, населенному пункту присвоили название Кадиевка.

Самое крупное столкновение между ополченцами Донбасса и ВСУ произошло в районе Дебальцево 18−23 декабря. Как сообщали в ЛНР, украинские военные попытались прорвать оборону, но им пришлось отступить. Были убиты 40 человек, ранения получили еще 50.