Вашингтон, 23 января, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Американская певица Мадонна объяснила свое резкое высказывание с использованием нецензурной лексики в отношении нового президента США Дональда Трампа. По словам певицы, ее слова во время женского марша в Вашингтоне были вырваны из контекста, поделилась она в своем Instagram.

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Мадонна написала, что не пропагандирует насилие, поэтому, чтобы понять ее речь, необходимо услышать ее целиком. Слова артистки начинались со слов «я хочу начать революцию любви», после чего она «воспользовалась возможностью», чтобы приободрить собравшихся.

Певица отметила, что хотела поднять дух женщин и «брошенных на произвол судьбы людей», сплотить их и дать им отправную точку для объединения и изменений к лучшему. При этом Мадонна сказала, что ее слова были метафорой.

«В то же время я знаю, что поступки, совершаемые из чувства гнева, ничего не дают. И единственный способ изменить ситуацию к лучшему — сделать это с любовью», — написала певица.

Она также призналась, что участвовать в акции протеста против Трампа было для нее честью.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 21 января в Вашингтоне и еще ряде городов США, а также в других странах прошли женские марши против нового президента США. Мадонна приняла участие в акции протеста в столице. Во время своего выступления она дважды обругала Трампа нецензурными словами. В это время CNN вел прямую трансляцию. Телеканал был вынужден временно прервать трансляцию, а ведущая извинилась за произошедшее. Позже Мадонна исполнила одну из своих популярных песен, в которой изменила слова на ругательства в адрес нового главы государства.