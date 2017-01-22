Москва, 23 января, 2017, 01:01 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«Всё больше говорят о конце истории. Но я хотел бы обратить внимание на то, что внутри всей этой темы есть одно огромное заблуждение. Ошибаются те, кто считает, что конец истории связан с победой либерализма над коммунизмом. В действительности же речь идет о том, чтобы полностью остановить человечество в его развитии», — заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 22 января в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

По мнению Кургиняна, для Фукуямы (Фрэнсис Фукуяма — американский философ, автор нашумевшей в свое время книги «Конец истории и последний человек» — прим. ИА REGNUM ) конец истории — это конец творческого движения человека и человечества.

«Поэтому, когда речь шла о конце истории, то речь не шла о том, что везде будет либеральная демократия ‑ и в Афганистане, и в Китае. Но речь шла о том, что конец истории — это конец творческого движения человека и человечества», — отметил эксперт.

Развивая свою мысль, политолог обратил внимание участников дискуссии на то, что после распада СССР весь мировой процесс как раз и двинулся в сторону того, что так «провидчески» заявил в своей книге Фрэнсис Фукуяма. В этом и заключается трагизм происходящего на наших глазах: осуществляемая попытка остановить историю и есть самое сокрушительное из того, что произошло после краха Советского Союза:

«Ведь говорили, что СССР — это булыжник, лежащий на пути истории. Его сейчас уберут, и поезд двинется с огромной скоростью, и творческое движение человека и человечества при этом резко усилится. Так где же оно? Тут же, как только рухнул Советский Союз, сказали, что задача не в том, чтобы усилить творческое движение, а в том, чтобы его остановить», — убежден Сергей Кургинян.

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Далее Кургинян говорил о двух мировых силах, между которыми и идет борьба. Одна из этих сил, которую олицетворяет собой бывший президент США Барак Обама, как раз и является тем зловещим актором, который хочет, возможно быстрее добраться к провозглашенному Фукуямой «концу истории». Однако им пока еще противостоит та часть мировых элит, лицом которой являются такие мировые лидеры, как Трамп и Путин. Эта часть расколовшегося правящего класса пытается так затормозить происходящие в мире процессы, чтобы к этому самому «концу истории» подойти как можно медленнее. Политик убежден в том, что эта консервативная сила способна лишь отсрочить, уготованный человечеству конец, но никак не преодолеть его.

«Вопрос возникает только в том, найдется ли в мире сила, которая вновь заявит о том, что творческое движение человека и человечества должно быть продолжено и ускорено. Последними такими оптимистами были марксисты, которые говорили об этом очень активно. Кто теперь возьмет эту эстафету?» — спросил присутствовавших лидер движения «Суть времени».

В заключение эксперт напомнил об еще одной немаловажной составляющей протекающих процессов. А именно о том, что с момента распада СССР также распался и консервативно-либеральный консенсус, то есть соглашение ушедшей эпохи модерна, когда консерваторы стоят на страже традиции, либералы же, в свою очередь, больше склонны к утопии.

«Теперь эти партии смотрят друг на друга через прорезь оптического прицела. И это происходит во всем мире, в Европе и в Израиле, в Америке. Вот эти процессы приходится осмысливать заново, потому что Трамп не то чтобы что-то особенное сделал или даже пытается сделать. Но он вдруг стал таким странным элементом, который всю эту стратегическую повестку дня заново высветил», — считает Кургинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политолог уже обращал внимание общественности на то, что победа Дональда Трампа на выборах президента США — это не что иное, как победа консервативных национально-ориентированных сил над глобальной элитой.

По его мнению, в мире развивается фундаментальный конфликт между глобалистами-либералами, жаждущими построить глобальный постмодернистский мир, и консерваторами, делающих ставку на национальное буржуазное государство. Частью этого конфликта было и противостояние между основными кандидатами на завершившихся президентских выборах в США.

Подробности читайте здесь: «Победа Трампа — победа традиционалистской Америки над глобальной элитой»