Вашингтон, 22 января, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал право людей выражать свое мнение через мирные акции протеста. Об этом сам политик написал на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Сторонники Трампа

«Мирные протесты являются особенностью нашей демократии, — написал глава государства. — Пусть я и не всегда согласен с ними, я признаю право людей выражать свое мнение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января текущего года республиканец Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Инаугурация 45-го главы Белого дома прошла в Вашингтоне.

21 января в Вашингтоне и крупных городах страны прошли многотысячные женские митинги.

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