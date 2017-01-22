Мадрид, 22 января, 2017, 20:09 — ИА Регнум. 22 января на стадионе «Сан-Мамес» был разыгран матч 19-го тура Испанской Премьер-лиги BBVA между командами «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид. Матч завершился со счетом 2:2.

Carla Arenas Футбол

«Матрасники» рассчитывают на попадание в ЛЧ, поэтому победы в таких матчах просто необходимы. Также команда Диего Симеоне одержала 4 победы в последних 5-ти матчах, проиграв 1 раз «Гранаде» в Кубке Испании. «Баски» рассчитывают на еврокубки в следующем сезоне, поэтому проигрывать нельзя никоим образом. Команда Эрнесто Вальверде в последних 5-ти встречах одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и 1 раз проиграла «Барселоне» в Кубке Короля.

На 3-й минуте матча испанский полузащитник Коке прострелил в штрафную площадь, но вратарь «Атлетика» сыграл неудачно, и мяч залетел в сетку ворот — 0:1.

На 42-й минуте матча правый защитник «басков» Иньиго Леку сравнял счет мощным ударом в дальний угол ворот — 1:1.

Через 14 минут опорный полузащитник Оскар Де Маркос забил гол головой после навеса в штрафную площадь с правого фланга — 2:1.

На 80-й минуте французский форвард Антуан Гризманн сделал счет 2:2 мощным ударом из-за пределов штрафной в нижний правый угол ворот.

На данный момент команда из Мадрида идет на 4-м месте с 35-ю очками, а команда из Бильбао осталась на 6-й позиции, набрав 29 очков.

Составы на матч:

«Атлетик» Бильбао: Ираисос, Де Марскос, Боведа, Лапорте, Баленсиага, Сан Хосе, Итурраспе, Леку, Гарсия, Муниаин, Уильямс.

«Атлетико» Мадрид: Мойа, Врсалько, Годин, Хименес, Луис, Ниьгес, Коке, Габи, Карраско, Гамейро, Гризманн.

Главный арбитр матча: Иглесиас Игнасио.

Голы: Коке 3 — 0:1, Леку 42 — 1:1, Де Маркос 56 — 2:1, Гризманн 80 — 2:2.