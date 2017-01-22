Кито, 22 января, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Эквадорское правительство в ближайшие дни направит делегацию в Бразилию, чтобы узнать подробную информацию о контрактах компании Odebrecht, которую обвиняют в участии в коррупционных схемах. Об этом заявил президент Эквадора Рафаэль Корреа, сообщает La Radio del Sur.

Kiwiev Коррупция

Ранее, Корреа выступил с обращением, в котором отметил, что целью доклада Министерства юстиции США о коррупционной схеме, в которой якобы задействованы высшие должностные лица Эквадора и руководство бразильской строительной компании Odebrecht, является попытка повлиять на итоги президентских выборов в Эквадоре.

Согласно докладу Министерства юстиции США, бразильская строительная компания Одебрехт передала 788 млн долларов высшим должностным лицам в двенадцати странах Латинской Америки и Африки. Причем, Эквадор, Колумбия и Доминиканская Республика являются одними из тех стран, в которых правоохранительные органы отреагировали на данные доклада и приняли меры для расследования ситуации, комментирует TeleSur.