Каракас, 22 января, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Известный венесуэльский политик, бывший вице-президент Венесуэлы Хосе Висенте Ранхель заявил, что оппозиция вместо диалога и консенсуса с властью предпринимает шаги для отстранения законно избранного президента страны. А парламент использует «как инструмент свержения Николаса Мадуро», сообщает AVN.

Питер Брейгель-старший. Слепые. 1568

В то же время Хосе Висенте Ранхель отметил, что по результатам опроса фирмы Hinterlaces, 53 процента респондентов уверены, что за год работы нового оппозиционного парламента Николасу Мадуро удалось усилить свое правительство. А 64 процента не довольны тем, как парламент решает экономические проблемы.

Хосе Висенте Ранхель уверяет, что, по данным опроса фирмы Hinterlaces, 77 процентов населения страны не ободряет решения парламента об отставке Мадуро. Эти цифры выглядят явной фальсификацией. По данным опросов большинства социологических компаний, более 80 процентов населения страны хочет, чтобы Мадуро покинул свой пост.

Ранее в своей колонке в издании Ultimas Noticias, Хосе Винсенте Ранхель написал: «Оппозиция ослеплена ненавистью». Он уверен, что противники Николаса Мадуро, не думают об опасностях, которым подвергается страна, в случае если противостояние будет нарастать. Это — «внутренний хаос и разграбление природных ресурсов»

Хосе Висенте Ранхель трижды был кандидатом на пост президента Венесуэлы (в 1973,1978 и 1983) от различных левых партий («Движение к социализму» и от Компартии). С 16 лет участвовал в молодёжном и студенческом движении против диктатуры («Демократический республиканский союз»). В 1958 году после свержения диктатуры Переса Хименеса вернулся в Венесуэлу, был избран депутатом парламента и занимал эту должность в течение пяти сроков. Последовательно представлял левые партии «Движение к социализму», Коммунистическую Партию и «Народное избирательное движение». В 1999 году Уго Чавес предложил ему войти в своё правительство и занять пост Министра Иностранных Дел (1999 — 2001). В 2001 — 2002 занимал пост министра обороны. В апреле 2002 года в этом качестве поддержал президента Уго Чавеса во время попытки его свержения. С мая 2002 по январь 2007 года вице-президент Венесуэлы (в эпоху Уго Чавеса Ранхель дольше всех занимал эту должность), сообщается на сайте «Все о Венесуэле и венесуэльцах».