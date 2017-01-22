Москва, 22 января, 2017, 19:44 — ИА Регнум.



Конференция

25 января, в рамках Рождественских чтений в Москве в Храме апостола Фомы на Кантемировской состоится секция крещёно-татарского народа, посвященная различным вопросам, связанным с духовным окормлением православных татар, продвижению татарской православной традиции, использованию родного языка, обрядовых особенностей в Богослужении, татарского колорита в церковном обиходе и в быту, развитию культуры (в том числе татарского христианского шамаиля), самоопределению, самоидентификации и сохранению культурного наследия православных татар.

Татары представляют собой второй государствообразующий и второй по численности народ России, их в нашей стране более пяти миллионов. По оценкам специалистов, не менее 30% татар относят себя к православным христианам: являются неотъемлемой частью паствы Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), но точное число посчитать трудно, так как специальной официальной статистики на этот счёт не ведётся и, кроме того, существует много смешанных семей. Сами же православные татары (крещёные татары, крещены, кряшены, нагайбаки и др.) ведут свое начало от ханов и населения Великой Булгарии, Великой Татарской (Монгольской) Империи, Дешт-и-Кыпчак (Улус Джучи, Золотая Орда), Кераитского Ханства и других ханств, орд и улусов.

В России существуют кряшенские приходы, где совершаются службы на татарском (кряшенском) языке, но, по мнению самих православных татар, имеется ряд проблем, которые предстоит решить: доступность переводов православной и Богослужебной литературы на различные диалекты татарского языка, сохранение культуры, языка, национальных традиций в условиях глобализации, развитие татарской православной традиции.

Православные татары не ставят своей задачей противопоставление себя татарам-мусульманам, а решают насущную задачу культурного наследия православных татар и татарской православной традиции. Значительная часть православных татар (новокрещёные татары, а также большинство представителей некоторых характерных групп крещёных татар, таких как молькеевские кряшены и др.), особенно проживающих в мегаполисах, считает себя христианской частью двухконфессионального татарского народа. Другие взяли курс на разные формы самоопределения. Некоторые группы православных татар имеют статус коренного малочисленного народа России (нагайбаки, чулымцы и др.).