Лондон, 22 января, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Армия Великобритании из-за многолетнего сокращения военного бюджета не сможет противостоять такому «компетентному врагу», как Российская Федерация (РФ). Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на доклад экспертов Центра исторического анализа и исследования конфликтов.

Mil.ru Российская армия

«Урезание расходов на оборону со стороны Лондона приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день «компетентным врагом», таким как Россия», — говорится в сообщении.

При этом в докладе отмечается, что Великобритания, которой на данный момент «прямое нападение» не угрожает, может быть втянута в конфликт в случае возникновения «угрозы» ее союзникам.

22 января газета The Sunday Times со ссылкой на источник сообщила, что власти Великобритании скрыли от подданных Её величества неудачное испытание баллистической ракеты Trident II D5.