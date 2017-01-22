Разен-Антхольц, Италия, 22 января, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Женская сборная России по биатлону заняла пятое место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира (КМ), который проходил в Италии. Об этом сообщается в воскресенье, 22 января, на официальном сайте Союза биатлонистов России.

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«Женская сборная России финишировала пятой в эстафете на этапе КМ по биатлону в Антхольц-Антерсельве, — говорится в сообщении. — В составе российской команды выступали: Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова».

Первыми дистанцию преодолели представители Германии, второе место заняли биатлонисты команды Франции, а замкнули тройку сильнейших биатлонистки Италии.

Кубок мира 2016/2017. Эстафета. Женщины. Антхольц-Антерсельва.

1. Германия — 1:09:12.41 (0+12)

2. Франция +24.2 (0+8)

3. Италия +33.4 (0+9)

5. Россия +1:16.0 (0+5).

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