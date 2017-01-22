Ереван, 22 января, 2017, 18:33 — ИА Регнум.



President,am

Вопрос с приборами ночного видения на линии соприкосновения полностью решен, 20 января заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с демобилизованными военнослужащими, принимавшими участие в четырёхдневной войне в Карабахе.

Близкий к администрации президента сайт panorama. am 21 января опубликовал некоторые выдержки из встречи, которые не попали в стенограмму, распространенную пресс-службой президента Армении по итогам встречи.

«Могу официально заявить, что у нас нет позиции, где бы не было приборов ночного видения. Кроме этого, передовая линия полностью просматривается», — заявил Саргсян.

Говоря о модернизации техники для перевозки личного состава, президент сообщил что только к концу минувшего года были приобретены несколько сотен КАМАЗ-ов. В этом году процесс модернизации продолжится.

«Сейчас в 6-м Оборонительном районе техника полностью обновлена», — сказал глава государства.

Говоря о модернизации приборов воздушной и наземной радиоразведки, Саргсян подчеркнул, что в этом году заказаны современные средства, которые очень важны.

Что касается закупки вооружений, то здесь, по словам президента, Армения должна вести точный расчёт.

«По-моему, для этого есть три пути. Первый — не повторять Азербайджан. То есть, если Баку покупает самолёт за 30 миллионов долларов, то нам нужно за меньшую сумму приобрести средства ПВО. Я не говорю, что у нас не должно быть самолетов. Мы должны иметь минимально необходимое. Если Азербайджан покупает за $2,5−3 млн T-90 или T-92, то нам в первую очередь необходимо приобрести противотанковые средства, которые гораздо дешевле. И поскольку у нас нет намерений к наступательным действиям, в таком случае противотанковых средств более чем достаточно», — заявил Саргсян, повторив, что его слова не означают, что у Армении не должно быть танков, а что не нужно придавать значение только количеству.

Второй шаг, озвученный президентом — это прозрачные и честные закупки, а также переговоры, благодаря которым оружие можно будет покупать значительно дешевле.

Третий принцип — владеть имеющимся оружием значительно лучше противника, иметь более профессиональный состав армии.

«Другого пути нет. И, руководствуясь этими 3 принципами, мы вполне в состоянии удерживать обстановку сбалансированной», — заверил Саргсян.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что после апрельской войны в Карабахе выяснилось, что у армянской армии есть недостаток в снаряжении и вооружении, что на постах вместо приборов ночного видения солдаты используют консервные банки. Резкой критике подверглись слова президента Армении о том, что страна воюет вооружением 1980-х годов.