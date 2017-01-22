Дамаск, 22 января, 2017, 18:20 — ИА Регнум. В Сирии за минувшие сутки зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня на территории провинций Хама и Латакия. Об этом говорится в воскресенье, 22 января, в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

Freedom House Нарушение перемирия в Сирии

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано два нарушения, из них в провинциях: Хама — 1, Латакия — 1», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий в Сирии был введен с 30 декабря 2016 года. Официальный Дамаск подписал соглашение о перемирии с основными вооруженными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили РФ, Турция и Иран.