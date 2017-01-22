Памплона, Испания, 22 января, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Футболисты «Осасуны» на своем поле уступили «Севилье» в рамках девятнадцатого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 22 января на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, завершилась со счетом 3:4

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В составе проигравших голевыми действиями отметились Серхио Леон, Висенте Иборра (автогол) и Кенан Кодро. У гостей мячи забили Висенте Иборра (дубль), Франко Васкес и Пабло Сарабия.

После девятнадцати матчей чемпионата Испании «Севилья» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Осасуна», набравшая 9 баллов, находится на 20-й позиции.

Чемпионат Испании. 19-й тур

«Осасуна» (Памплона) — «Севилья» (Севилья) — 3:4.

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