Москва, 22 января, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Цена на черное золото в 2017 году в среднем составит $50-$60 за баррель. Об этом, как передает RT, заявил министр энергетики Российской Федерации (РФ) Александр Новак.

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«Потенциал роста цены не исчерпан, — говорит Новак. — Тем не менее, в целом для того, чтобы подходить к оценке ситуации, на мой взгляд, цена будет в течение этого года в среднем от $50 до $60».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2016 г. в столице Австрии страны ОПЕК договорились сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн. Сделка рассчитана на первые 6 месяцев текущего года с возможностью ее продления еще на полгода.

Позже к соглашению стран ОПЕК присоединились также 11 государств, не входящих в картель, среди которых и Российская Федерация (РФ).

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