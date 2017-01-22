Вашингтон, 22 января, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал многотысячные акции протеста в США, которые прошли 21 января 2017 г.

Ben Alexander Протесты против Трампа

«Смотрел вчера (21 января) протесты, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что были выборы, — написал президент. — Почему эти люди не голосовали?».

Как ранее писало ИА REGNUM, после инаугурации Дональда Трампа, которая прошла 20 января в Вашингтоне, в столицах и крупных городах по всему миру прошли многотысячные женские митинги.

Помимо США, марши уже прошли или в ближайшее время пройдут в Берлине, Париже, Амстердаме, Риме, Вене, Женеве, Сиднее и Токио.

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