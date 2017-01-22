Вашингтон, 22 января, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили крайне раздосадован тем, что украинские СМИ отказались освещать его присутствие на церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, однако растиражировали его фотографию, где он стоит в отдалении от толпы людей, присутствующих на мероприятии. Свою гневную филиппику Саакашвили опубликовал в Facebook сегодня, 22 января.

В кустах

Он пишет, что предлагал украинским СМИ осветить свой визит в США на инаугурацию Трампа, которого Саакашвили называет своим «другом», но те отказались и вместо этого публикуют его фотографии снятые «людьми с российскими связями».

Эти фотографии вызвали ироничные комментарии в Интернете. Пользователи пишут, что Саакашвили «смотрел на Трампа из-за забора» и «прятался в кустах». Бывший грузинский президент оправдывается и утверждает, что его сфотографировали на выходе с церемонии, когда он ожидал оставшуюся часть своей группы.

Далее Саакашвили утверждает, что уже несколько недель контактирует с командой Трампа, с которой он собирается сотрудничать по украинскому вопросу.