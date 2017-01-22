Москва, 22 января, 2017, 15:45 — ИА Регнум. 22 января был разыгран товарищеский матч между командами ЦСКА и «Пятс». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «армейцев».

Vito Fun Футбольное поле

Для ЦСКА это первый матч при Викторе Гончаренко по схеме 3−5-2. В прошлом сезоне «Пяст» занял второе место в чемпионате Польши, пропустив вперед «Легию».

На 32-й минуте матча форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов открыл счет в матче сильным ударом в ближний угол после поперечного паса от Федора Чалова — 1:0. Он забивает второй матч подряд.

На 90-й минуте в штрафной соперника свалили Федора Чалова. Сергей Игнашевич реализовал пенальти — 2:0.

Поздравляем ЦСКА со второй сухой победой подряд на сборе в Кампоаморе.

Составы на матч:

ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий А, Васин, Игнашевич, Вернблум, Фернандес, Гордюшенко, Головин, Миланов, Жамалетдинов, Чалов.

«Пяст»: Шматуа, Эберт, Корун, Моква, Бадиа, Мрац, Петровски, Враньеш, Пападопулос, Живец, Муравски.

Голы: Жамалетдинов 32 — 1:0, Игнашевич (пен) 90 — 2:0.