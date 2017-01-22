Москва, 22 января, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Съезд политической партии «Единая Россия» переизбрал Бориса Грызлова на пост председателя высшего совета партии. Съезд проходит сегодня, 22 января, в Москве.

Kremlin.ru Борис Грызлов

Кандидатуру Грызлова выдвинул председатель партии, глава российского правительства Дмитрий Медведев. Стоит отметить, что ранее съезд переизбирал Медведева на пост председателя партии.

Борис Грызлов с 2001 по 2003 годы занимал пост министра внутренних дел. С 2003 по 2011 годы был председателем Государственной думы Российской Федерации четвёртого и пятого созывов. С 2011 по апрель 2016 года был секретарем Совета безопасности России. Пост председателя Высшего совета партии «Единая Россия» занимает с 2002 года.