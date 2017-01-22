Москва, 22 января, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал граждан России поддержать аграриев и не питать иллюзий по поводу отмены антироссийских санкций. Такое заявление Медведев сделал сегодня, 22 января, на съезде партии «Единая Россия».

torange.biz Санкции против России

«Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции; очевидно, что всё это надолго», — сказал Медведев. Он также подчеркнул, что надеяться на чужие выборы не стоит, имея в виду, конечно, выборы в США, на которых победил Дональд Трамп.

В связи с этим Медведев призвал активно поддержать российских аграриев. «И поэтому наши аграрии, для которых сложились удачные условия, должны активно использовать эту ситуацию. Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами», — сказал глава правительства и председатель «Единой России».

В ходе голосования на съезде Медведев был снова переизбран председателем «Единой России».