Ереван, 22 января, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Разговоры о передаче Азербайджану земель без статуса Карабаха — бред, 20 января заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с демобилизованными военнослужащими, принимавшими участие в четырёхдневной войне в Карабахе.

President.am Встреча с демобилизованными в последние месяцы военнослужащими, которые в ходе службы отличились самоотверженностью и мужеством

Близкий к администрации президента сайт panorama. am 21 января опубликовал некоторые выдержки из встречи, которые не вошли в стенограмму, распространенную пресс-службой президента Армении.

По словам Саргсяна, самое важное для армянской стороны добиться такого статуса для Нагорного Карабаха, который позволит его населению вечно жить на своей земле. «А кто готовится отдать землю, о какой земле речь и в обмен на что — второстепенные разговоры. Не верьте им», — заявил Саргсян.

Обращаясь к одному из присутствующих, он сказал: «Как потом я буду смотреть тебе в глаза? Ты разве не скажешь мне: Я защищал эту землю, мои товарищи погибли, а вы просто так берёте и отдаете её?».

Говоря о размещении миротворцев на линии соприкосновения, Саргсян заявил, что переговоры на эту тему не ведутся и никогда не велись.

При этом президент подчеркнул, что после решения карабахского вопроса миротворческие силы однозначно будут расквартированы.

На вопрос одного из военнослужащих о том, что во время апрельской войны Азербайджан зафиксировал территориальные успехи, не пора ли наказать их, заставив навсегда замолкнуть, Саргсян ответил: «Я никогда не был сторонником мнения, что мы можем заставить Азербайджан капитулировать. В современном мире начать боевые действия, завоевать территории другой страны и сказать, что они мои, могут только страны, которые делают погоду в мире, которые в десятки раз превосходят своего противника.

Предположим, мы инициировали военную операцию, завоевали ещё два-три района. Что будет потом? Азербайджанцы сдадутся? Если ты имеешь ввиду другое — это тоже вариант. Имею ввиду, когда они начинают боевые действия, мы не только бы оборонялись, а инициировали бы ответные действия. Это — вариант, и этот вариант постоянно нами рассматривается. Но для нас приемлем тот вариант, согласно которому мы смогли бы решить проблему Нагорного Карабаха, дав ему окончательный статус», — заявил президент Армении.

При этом Саргсян отметил, что подход международного сообщества по этому вопросу очевиден — окончательный статус Нагорного Карабаха должны определить его жители.

По его словам, позиция армянской стороны не изменилась — определить окончательный статус Нагорного Карабаха посредством решения его жителей. Никто не вправе их к чему-либо принуждать, добавил он.

«Они сами должны решать, в каком статусе хотят жить. Никто не имеет права их к чему-либо принуждать, ни Азербайджан, ни Армения, ни остальные. Я не говорю, что волю армянского народа не нужно учитывать. Потому что без Армении, без всего нашего народа, жители Карабаха никогда не могут решить эту проблему. Но это не значит, что мы должны решать вместо них. Мы должны поддерживать выполнение их воли. И я уверен: придёт время, и Карабахский вопрос решится именно так», — заявил Саргсян.

President.am Встрече с военнослужащими, которые принимали участие в четырёхдневной войне в Карабахе

Говоря о переговорном процессе, Саргсян напомнил, что на всём протяжении были различные подходы и предложения по урегулированию конфликта, но ещё никогда армянская сторона не была так близка к своей цели, как сейчас, и подходы международного сообщества не были столь чёткими.

«Подход международного сообщества очевиден — окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен жителями Нагорного Карабаха. Но мы имеем дело со стороной, цель которой выдавить армян из Карабаха. Они смогли это сделать в Нахичевани, смогли это сделать в остальных армянонаселённых территориях, и цель их в этом. Поэтому абсолютно нет доверия. А если нет доверия, то мы должны зафиксировать всё до мелочей так, чтобы они не смогли остановиться на полпути», — заявил президент.

По его словам, все другие вопросы с лёгкостью решатся, если азербайджанцы действительно будут искренни в своих намерениях.

Он напомнил, что в первом пункте Мадридских принципов тоже зафиксировано, что статус Нагорного Карабаха должны решать его жители.

«В этой связи возникает вопрос: если азербайджанцы не приняли эти принципы, то о чём стороны вели переговоры за последние 10 лет? А если приняли, то почему вопрос не решается? Означает, что-либо мы, либо они не искренны. Здесь необходима воля, чтобы эти вопросы решились», — резюмировал глава Армении.