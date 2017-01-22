Москва, 22 января, 2017, 14:58 — ИА Регнум. На проходящем в Москве съезде партии «Единая Россия» на новый пятилетний срок председателем единогласно был избран Дмитрий Медведев, передает коррепондент ИА REGNUM 22 января.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Председателем Высшего совета делегаты XVI съезда «Единой России» избрали Бориса Грызлова. Его кандидатуру предложил председатель партии. Кроме того, съезд утвердил также состав Высшего совета.