Лондон, 22 января, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Власти Великобритании скрыли от подданных Её Величества неудачное испытание баллистической ракеты Trident II D5. Об этом сегодня, 22 января, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник.

Times Asi Запуск ракеты

Сообщается, что неудачный запуск был произведен летом 2016 года. Межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования Trident II D5 была запущена с подводной лодки Vengeance военно-морских сил (ВМС) Соединенного Королевства.

Сразу после пуска ракета полетела в сторону американского побережья и упала в Атлантический океан недалеко от Флориды. Ракета не была оснащена ядерной боеголовкой. Запуск был признан неудачным, так как ракета сильно отклонилась от заданного курса и в боевых условиях не смогла бы поразить намеченную цель.

Уточняется, что это первое испытание ракеты семейства Trident за последние четыре года.

Тогдашнее правительство Великобритании, возглавляемое премьер-министром Дэвидом Кэмероном, решило скрыть от общественности факт неудачного испытания ядерного оружия.