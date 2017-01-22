Калуга, 22 января, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Пять фактов подросткового суицида было отмечено в 2016 году в Калужской области. Риск вовлечения подростков в так называемые «группы смерти», действующие в социальных сетях, в регионе еще высок, сообщил 22 января корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР по Калужской области Дмитрий Одинцов.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1887

По его словам, в ближайшее время эта проблема станет предметом обсуждения с членами Общественного совета при следственном управлении, где будут разработаны конкретные меры профилактического характера. В дискуссии примут участие и представители органов власти области.

Между тем 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе: три убийства, три факта причинения тяжкого вреда здоровью, три случая причинения смерти по неосторожности, 29 изнасилований и насильственных действий сексуального характера расследованы в прошлом году.

В 2016 году были совершены преступления в отношении детей, находящихся в приемных семьях. Так, уголовные дела возбуждались в городе Обнинске, Кировском и Юхновском районах.

В первом полугодии в региональном следственном управлении СКР будет проанализирована практика по материалам и делам о применении насилия в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, планируется проверить законность действий работников органов опеки и попечительства и рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, работающих с детьми.