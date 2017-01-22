Киев, 22 января, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна не собирается отказываться от Донбасса. Такое заявление он сделал сегодня, 22 января, на праздновании Дня соборности Украины в Киеве.

Andrew Butko «Освободителям Донбасса»

«Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса… Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?», — пафосно заявил Порошенко.

В этом же выступлении Порошенко заявил, что конституционной реформы на Украине не будет до тех пор, пока ситуация с безопасностью в Донбассе не улучшится кардинальным образом.

Напомним, что пришедшая к власти на Украине после государственного переворота группировка, к которой принадлежит Порошенко, развязала в Донбассе настоящий геноцид, который вынудил местное население провозгласить независимость от Украины. При этом, первоначально жители Донбасса хотели лишь федерализации Украины.

Что касается «собирания земель», то Украина как государство появилась после распада Советского Союза, и земли, входившие в Украинскую ССР, автоматически оказались под властью новой Украины, хотя исторически никак не были связаны с этим государственным новообразованием.