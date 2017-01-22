Малоярославец, Калужская область, 22 января, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Следственными органами проверена деятельность администрации города Малоярославец по переселению граждан из аварийного жилья. Как сообщил 22 января корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СКР по Калужской области Виталий Изотов, еще в 2013 году горадминистрация незаконно выделила местной жительнице комнату в аварийном доме, таким образом искусственно включив ее в список нуждающихся в переселении лиц.

Квартира

В 2015 году женщине и ее семье, также в нарушении закона, была предоставлена однокомнатная квартира взамен жилого помещения, находящегося в доме, подлежащем сносу. Поскольку данная квартира была приобретена за бюджетные средства, указанные действия причинили ущерб бюджету в размере около 1 млн рублей.

Возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время следователи устанавливают чиновника, ответственного за принятые по данной квартире решения, а также проверяют деятельность сотрудников городской администрации Малоярославца по предоставлению благоустроенных квартир иным гражданам, переселенным из аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году в калужском регионе активизировалась работа по выявлению коррупционных и экономических преступлений. В бюджеты различных уровней возмещён ущерб в размере 79 миллионов рублей. Было выявлено 156 преступлений коррупционной направленности. В частности, в суд направлены уголовные дела 8 должностных лиц органов местного самоуправления.