Вашингтон, 22 января, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан раскритиковал нового президента страны Дональда Трампа после его визита в штаб-квартиру ЦРУ. Об этом сегодня, 22 января, сообщает Associated Press.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Представитель Бреннана Ник Шапиро заявил, что бывший глава ЦРУ глубоко опечален тем, что Трамп якобы занялся самовозвеличиванием перед стеной-мемориалом, посвященной героям Управления. «Бреннан говорит, что Трампу должно быть стыдно», — говорит Шапиро.

Со своей стороны, Associated Press утверждает, что Трамп в ходе своего выступления перед сотрудниками ЦРУ хотел свести счеты со СМИ.

«Выступая в субботу (21 января, — прим. ред) перед сотрудниками ЦРУ, стоя перед мемориалом погибшим сотрудникам, Дональд Трамп больше выглядел нацеленным на то, чтобы свести счеты со СМИ. Он ругал журналистов за освещение инаугурации и настаивал на том, что толпа была значительно больше, чем утверждали СМИ», — заявляет от себя Associated Press.

Примечательно, что Трамп, который ранее неоднократно публично высказывал сомнения в эффективности работы ЦРУ, в ходе своего визита в штаб-квартиру ЦРУ заявил, что как никто другой уверен в их работе и преданности стране.

Сотрудников ЦРУ он назвал потрясающими людьми и заверил, что находится всецело на их стороне.