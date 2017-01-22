Бывший директор ЦРУ раскритиковал Трампа за его выступление в Лэнгли
Вашингтон, 22 января, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан раскритиковал нового президента страны Дональда Трампа после его визита в штаб-квартиру ЦРУ. Об этом сегодня, 22 января, сообщает Associated Press.
Представитель Бреннана Ник Шапиро заявил, что бывший глава ЦРУ глубоко опечален тем, что Трамп якобы занялся самовозвеличиванием перед стеной-мемориалом, посвященной героям Управления. «Бреннан говорит, что Трампу должно быть стыдно», — говорит Шапиро.
Со своей стороны, Associated Press утверждает, что Трамп в ходе своего выступления перед сотрудниками ЦРУ хотел свести счеты со СМИ.
«Выступая в субботу (21 января, — прим. ред) перед сотрудниками ЦРУ, стоя перед мемориалом погибшим сотрудникам, Дональд Трамп больше выглядел нацеленным на то, чтобы свести счеты со СМИ. Он ругал журналистов за освещение инаугурации и настаивал на том, что толпа была значительно больше, чем утверждали СМИ», — заявляет от себя Associated Press.
Примечательно, что Трамп, который ранее неоднократно публично высказывал сомнения в эффективности работы ЦРУ, в ходе своего визита в штаб-квартиру ЦРУ заявил, что как никто другой уверен в их работе и преданности стране.
Сотрудников ЦРУ он назвал потрясающими людьми и заверил, что находится всецело на их стороне.