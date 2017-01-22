Москва, 22 января, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Провокацией назвали в Совфеде внесение в Верховную раду Украины законопроекта об исключительности украинского языка, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

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«Лингвистический геноцид, геноцид русского языка — так бы я охарактеризовал суть законопроекта об исключительности украинского языка, внесенного в Верховную раду», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Его авторы — не два-три человека, а целых 33 депутата из разных фракций, что делает картину еще более удручающей, — либо явные провокаторы, либо, что вряд ли лучше, совсем без царя в голове», — сказал он. «Как бы то ни было, националистический угар — плохой советчик», — полагает сенатор.

Принятие законопроекта — прямой путь к окончательной потере Украиной Донбасса, где в подавляющем большинстве проживает русскоязычное население, заявил парламентарий, отметив, что с начала конфликта в этом регионе украинская власть, включая Верховную раду, не сделала ни одного шага для мирного урегулирования ситуации.

Законопроектом предусматривается отмена закона «Об основах государственной языковой политики». Документом планируется, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в СМИ и книгопечатании, а также в сфере обслуживания.