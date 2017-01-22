Калуга, 22 января, 2017, 12:15 — ИА Регнум. На 0,8% увеличились за минувшую неделю оптовые и розничные цены на бензин на калужском рынке нефтепродуктов, сообщает 22 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ПАО «Калуганефтепродукт».

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По данным этого акционерного общества, на 1,1% также поднялись розничные цены на дизельное топливо.

Между тем, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа калужский регион занимает третье место по бензину автомобильному (34,78 руб./л) и первое — по дизельному топливу (34,93 руб./л).