Киев, 22 января, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конституционной реформы в стране не будет до тех пор, пока ситуация с безопасностью в Донбассе не изменится кардинальным образом. Такое заявление Порошенко сделал сегодня, 22 января, на праздновании Дня соборности Украины в Киеве.

tOrange Конституция Украины

«До решения этих проблем (с безопасностью, — прим. ред.) в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию», — сказал Порошенко.

При этом украинский президент утверждает, что в этом ему удалось убедить западных политиков.

«Более того, в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и неоспоримый прогресс в вопросах безопасности», — подчеркнул президент Украины.

Примечательно, что именно Вооружённые силы Украины, подчиняющиеся Порошенко, сделали жизнь в Донбассе небезопасной. Именно по приказу Порошенко ВСУ предпринимали очередные военные авантюры в Донбассе, которые неизбежно вели к гибели мирного населения.

Таким образом Украина сама блокирует выполнение первых пунктов Минских соглашений, чтобы не проводить конституционную реформу.