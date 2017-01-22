IBU потребовал от МОК перепроверить все допинг-пробы Олимпиады в Сочи
Антерсельва, Италия, 22 января, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Международный союз биатлонистов (IBU) призвал Международный олимпийский комитет (МОК) ещё раз перепроверить все допинг-тесты всех действующих биатлонистов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом накануне, 21 января, сообщает пресс-служба IBU по итогам заседания исполкома союза, которое состоялось в субботу в итальянской Антерсельве.
Напомним, после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, IBU завел дела на 29 из 31 российского биатлониста, указанного в докладе, как нарушителя антидопинговых правил.
Однако, никаких реальных доказательств доклад Макларена не содержит, и IBU пришлось самостоятельно искать эти доказательства. В итоге на заседании исполкома IBU в Антерсельве было объявлено о прекращении 22 из 29 дел против российских биатлонистов. Расследования в отношении семерых биатлонистов продолжаются.
На этом фоне IBU просит МОК перепроверить все допинг-пробы, взятые у биатлонистов во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.