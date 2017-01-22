Вашингтон, 22 января, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Супруга 45-го президента США Меланья Трамп опубликовала свой первый твит на официальном аккаунте в качестве первой леди.

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«Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди», — написала Меланья и прикрепила фотографию с инаугурации Дональда Трампа.

Церемония инаугурации Трампа состоялась 20 января в Вашингтоне. В ходе церемонии Трамп произнес слова традиционной присяги на верность конституции и народу. Присягу он произносил, положив левую руку на две Библии, которые держала Меланья.

В прошлом Меланья, которая родилась в Словении, была фотомоделью. Она никогда не занималась политикой и не очень активно участвовала в избирательной кампании мужа.