Ватикан, 22 января, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал не делать поспешных выводов и не торопиться с оценкой нового президента США Дональда Трампа. Об этом римский первосвященник заявил в интервью испанскому изданию El Pais.

Aleteia Image Department Римский Папа Франциск

«Я не хотел бы забегать вперёд и судить людей преждевременно. Посмотрим, как он будет действовать, что сделает, и тогда я сформирую своё мнение», — сказал Франциск относительно Трампа.

Также глава Римской католической церкви предупредил о возможном росте популизма в мире. В качестве примера он напомнил, как Адольф Гитлер пришел к власти в Германии.

«Германия разбита, ей нужно возродиться, чтобы найти свою идентичность, нужен лидер <…>. И тут появляется молодой человек по имени Адольф Гитлер, который говорит: «Я могу, я могу». И все немцы голосовали за Гитлера. Гитлер не украл власть, его народ проголосовал за него, а потом он уничтожил свой народ», — сказал Папа Римский.

Стоит отметить, что понтифик не считает Трампа христианином из-за его высказываний относительно мигрантов.