Берлин, 22 января, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что приход к власти в США Дональда Трампа знаменует собой конец определенной эпохи. Столь высокопарное заявление Штайнмайер сделал в своей статье для издания Bild

Ninian Reid Дональд Трамп

«Избрание Трампа наконец привело к завершению старого мира XX века. Какие представления о порядке будут превалировать в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, ещё не ясно», — пишет германский министр иностранных дел.

Штайнмайер пояснил, что при смене власти, особенно в таких ключевых странах, как США, всегда появляется неопределённость, сомнения и вопросы о курсе нового руководства.

При этом глава германского МИД выразил уверенность в том, что Германия сможет найти собеседников в Вашингтоне, «которые осознают, что даже крупным странам необходимы партнёры».