Антерсельва, Италия, 22 января, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение закрыть дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, из-за отсутствия каких-либо доказательств. Об этом накануне, 21 января, заявил в интервью «Р-Спорт» президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

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Напомним, свое расследование IBU начал после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существующей в России «государственной допинговой системы».

Доклад не содержал каких-либо доказательств, а лишь голословные обвинения. Тем не менее IBU получил список из 31 российского биатлониста, указанного в докладе, как нарушителя антидопинговых правил.

Рассмотрев список, союз принял решение начать расследование в отношении СБР и 29 российских биатлонистов.

Теперь IBU сообщает, что в отношении 22 биатлонистов дела закрыты, так как никаких доказательств использования ими допинга нет. Таким образом расследования продолжаются в отношении семи российских биатлонистов.