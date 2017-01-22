Вашингтон, 22 января, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Администрация сервиса микроблогов Twitter принесла извинения пользователям за ошибки, возникшие при передаче официального аккаунта президента США от Барака Обамы к Дональду Трампу.

Twitter

Как разъяснил глава компании Джек Дорси, согласно договорённости с Белым домом, все сообщения со страницы @POTUS (President of the United States), являющейся институциональным аккаунтом, а не личной страницей президента США, были удалены и перенесены на новый аккаунт Барака Обамы @POTUS44, куда также были продублированы подписчики старого аккаунта.

При этом, в результате технической ошибки, читатели нового микроблога Обамы, подписавшиеся уже после инаугурации 45-го президента США, автоматически оказывались и подписчиками официальной страницы Трампа. После этого, пытаясь отписаться от аккаунта @POTUS, пользователи вновь обнаруживали себя в числе подписчиков.

По данным администрации Twitter, в результате этой ошибки пострадали около 560 тысяч пользователей. «Это неправильно, мы это признаём и приносим извинения», — написал Дорси.

Он также отметил, что аналогичные сбои произошли при передаче других официальных аккаунтов, в том числе вице-президента США и пресс-секретаря Белого дома, но на данный момент все последствия этого устранены.