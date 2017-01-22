Москва, 22 января, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Ответственность за блокирование сайта Кубка африканских наций по футболу (CAN) взяли на себя якобы располагающиеся в России хакеры. О получении письма с такой информацией сообщило агентство Associated Press.

Christoph Scholz Хакер

Издание отмечает, что группа «российских хакеров» представилась как New World Hackers. И хакер с псевдонимом Kapusktiy написал в этом письме, что блокировка сайта CAN была организована в знак протеста простив власти в Габоне.

В течение нескольких часов сайт, действительно, был заблокирован, подтвердили в федерации футбола Африки. Пока, как отмечается, точно не установлено, что стало причиной блокировки. Это могла быть как хакерская атака, так и простая техническая проблема.

В то же время в письме, которое поступило в Associated Press, говорится, что за блокировку несут ответственность также хакеры Cyric и Maxie. Они якобы проживают на территории РФ. Сейчас сайт находится в рабочем состоянии.

Напомним, в декабре 2016 года 17-летний хакер Kapustkiy заявил, что проник в базу данных визового центра России в США и получил доступ к информации об американских гражданах, подавших заявление на получение российской визы. В качестве доказательства кибервломщик прислал журналистам Buzzfeed скриншоты списков. Но полученную информацию хакер публиковать не намеревается.

В конце 2016 года разгорелся скандал я участием «российских хакеров». Власти США официально обвинили Россию в организации кибератак во время президентских выборов, что не могло не повлиять на выборы, по мнению американской стороны. В то же время каких-либо четких доказательств в защиту такой версии предоставлено не было. Российская сторона все подобные обвинения отвергает.