Киев, 22 января, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины заявила предотвращении покушения на депутата Верховной рады, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, передаёт украинское издание «Цензор.нет».

publicdomainpictures.net Покушение на убийство

Сообщается, что по подозрению в подготовке покушения задержаны двое украинских граждан, которые ранее были судимы на территории Крыма и получили досрочное освобождение. Их действия якобы координировал проживающий в Белгороде «бывший гражданин Украины» Андрей Тихонов, воевавший на стороне ЛНР.

По информации издания, за Геращенко была организована слежка по месту жительства и работы. Мотивом покушения называется «попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов «Миротворец», а также известен открытыми антироссийскими взглядами и является медийной фигурой».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на жизнь государственного деятеля», которая предусматривает максимальную меру наказания в виде пожизненного заключения.