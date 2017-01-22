Москва, 22 января, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над соотечественницей Светланой Кузнецовой в четвёртом раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) со счётом 6:3, 6:3 и впервые в своей карьере вышла в ¼ финала этого турнира.

Tatiana Анастасия Павлюченкова

Для двух теннисисток встреча на корте стала уже восьмой по счёту. По её итогам преимущество остаётся за Кузнецовой, которой пять раз удавалось одерживать победу над Павлюченковой.

Комментируя игру, 25-летняя Павлюченкова отметила, что «немного шокирована, но при этом счастлива победить». «Это был очень тяжёлый матч, мы обе нервничали до и во время игры. Я просто стараюсь выигрывать игру за игрой», — приводит её слова телеканал RT.

Соперница Анастасии Павлюченковой по ¼ финала определится по итогам матча между Винус Уильямс и Моной Бартель.