Вена, 22 января, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Российская экономика смогла частично оправиться от санкций Запада и преодолеть их негативные последствия. В это же время Евросоюз из-за ответных мер РФ продолжает испытывать на себе негативное влияние. Об этом пишет в своей статье обозреватель Kurier Ирмгард Кишко.

Корнелис ван Пуленбург. Изгнание из рая. 1667

Для Австрии Россия была «райским рынком сбыта», потому что в РФ люди готовы были покупать неограниченные объемы импортной качественной продукции. Но теперь ситуация изменилась. Обозреватель выражает свое мнение по поводу этой ситуации, цитируя экс-торгового советника посольства Австрии в России Дитмара Фелльнера. Он говорил, что австрийцев «изгнали из рая»

Все дело в том, что, как полагает Кишко, россияне стали критичнее относиться к товарам и бережливее распоряжаться финансами. Поэтому иностранным компаниям сложно будет вернуться на российский рынок. Кроме того, импортозамещение, инициированное властями, создаст еще одну серьезную помеху для иностранных фирм.

Если в 2013 году Австрия экспортировала в Россию товары на 3,5 млрд евро, что является для страны рекордным показателем, то сейчас экспорт уменьшился двое. Главными пострадавшими такой ситуации являются австрийские фермеры и пищевая промышленность.

Что же касается экономического положения России, то, по мнению Ирмгарда Кишко, в этом году экономику РФ ждет рост в 1,5%. Обозреватель надеется, что отношения между Россией и Австрией будут восстановлены. А позитивная ситуация в российской экономике стимулирует улучшение отношений с Западом.

Как ранее сообщалось, большинство немецких компаний (около 90%), работающих в России, считают, что санкции Евросоюза против страны не достигают преследуемых ими целей. Такие результаты показал опрос Российско-германской внешнеторговой палаты. 86% опрошенных считают, что санкции должны быт сняты немедленно.