Париж, 22 января, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Избрание новым президентом США Дональда Трампа означает конец старого мира и возвращение к нации и народу. Такое мнение выразила лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен в интервью германской газете Bild am Sonntag.

Gage Skidmore Избирательный слоган Трампа — «Сделаем Америку снова великой»

Ле Пен заявила, что старый мир управлял рынком, миром, в котором «народы должны были быть принесены в жертву неолиберализму и исчезнуть». Однако избрание Трампа означает конец этого мира.

По словам французского политика, теперь идет процесс возвращения к нации и народу. Дональд Трамп будет отстаивать интересы народа, а не своих приближенных и финансовых концернов, уверена Ле Пен.

Напомним, в пятницу, 20 января, президент Дональд Трамп выступил перед народом США с инаугурационной речью у здания Капитолия. Во время своей речи Трамп заявил, что именно церемония его инаугурации имеет «особое значение», так как передается не власть от одной партии — другой и не от администрации Обамы — администрации Трампа. По словам нового американского лидера, власть передается из Вашингтона, округ Колумбия, обратно людям

В интервью Bild лидер французского «Национального фронта» также заявила, что Евросоюз мертв. ЕС провалился по всем направлениям: экономическому, социальному и по безопасности. Поэтому Франция должна покинуть содружество, если не получит от Брюсселя ряд преференций.