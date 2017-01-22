Киев, 22 января, 2017, 03:04 — ИА Регнум. На Украине хотят на законодательном уровне подчеркнуть значимость своего языка. Так, в Верховной раде страны зарегистрирован законопроект «О государственном языке». Его суть заключается в том, чтобы на официальном уровне закрепить использование украинского языка на всей территории страны в большинстве сфер. Об этом стало известно в субботу, 21 января, из сообщения на сайте Рады.

tOrange Украинский язык

В новом законопроекте говорится о том, что украинский язык должен использоваться всеми органами государственной власти и местного самоуправления, дошкольными, школьными, внешкольными и высшими учебными заведениями. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться на украинском языке.

Строго на украинском должны вещать СМИ, то же условие касается книгопечатания и других сфер. Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций.

Отметим, что сейчас на Украине действует закон «Об основах государственной языковой политики», предусматривающий использование и украинского, и русского языка. Он был принят в 2012 году и действует в 13 из 27 регионов страны.

Новый законопроект, внесенный в парламент, предусматривает отмену закона о языке от 2012 года. Сейчас законопроект рассматривается в Конституционном суде страны.