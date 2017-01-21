Копенгаген, 22 января, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Brexit и инаугурация Дональда Трампа в качестве президента США могут стать началом конца мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны. Как пишет газета The Copenhagen Post, такой вывод содержится в исследовательском докладе Danske Bank Markets.

Мировой порядок

«Эта неделя легко может ознаменовать конец того мира, который мы знаем, — говорится в докладе. — События этой недели вполне вероятно смогут расформировать традиционные экономические и политические глобальные союзы, к которым мы привыкли после Второй мировой войны».

По мнению аналитиков Датского банка, так как отныне трудно будет формировать новые торгово-экономические союзы или же переформатировать старые, то вследствие этого процесс восстановления мировой экономики может оказаться под угрозой.

В меняющемся мировом порядке Россия будет выходить на первый план, прогнозируют аналитики Danske Bank Markets, мощь Евросоюза, в свою очередь, будет ослабевать. Маловероятно, что такого рода изменения будут способствовать глобальному экономическому развитию, полагают эксперты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 17 января, британский премьер Тереза Мэй выступила с речью, в которой огласила план выхода страны из Евросоюза. Правительство выбрало жесткий вариант Brexit: Великобритания покинет общий рынок ЕС. Кроме того, в пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации президента — Дональд Трамп официально вошел в Овальный кабинет.