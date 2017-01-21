Лэнгли, США, 22 января, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп признался в любви и выразил свое уважении к Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) страны, а также призвал разгромить «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обо всем этом американский лидер заявил во время выступления перед сотрудниками ведомства в штаб-квартире ЦРУ в субботу, 21 января. Об этом сообщает Associated Press.

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Дональд Трамп, который ранее не раз выступал с критикой о работе американской разведки, во время своего выступления перед сотрудниками ЦРУ заявил, что никто не испытывает таких сильных чувств к разведывательному сообществу США, как он.

«Никто не уважает вас больше, чем я. Я всецело с вами», — подчеркну глава США.

Американский президент также назвал особенными всех сотрудников ведомства и заверил их в своей поддержке.

По его словам, ЦРУ останется одним из самых главных ведомств страны, обеспечивающих безопасность США. Поэтому Трамп особым образом обратил внимание на борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он указал на то, что мир должен избавиться от террористов. Трамп назвал радикальных исламских террористов злом, которое должно быть стерто с лица земли.

Ранее отмечалось, что изначально Трамп планировал посетить штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, чтобы привести экс-конгрессмена из штата Канзас Майкла Помпео к присяге. Но Сенат Конгресса США еще не успел утвердить его кандидатуру. Трамп сказал, что Помпео готов к работе, как никто другой.